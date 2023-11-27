Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:53

Модрич пропустит второй матч «Реала» с «Наполи» в Лиге чемпионов

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Лука Модрич.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Полузащитник «Реала» Лука Модрич из-за травмы пропустит домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против ««Наполи», который состоится 29 ноября, сообщает Cope.

38-летний хорват получил повреждение подколенного сухожилия в гостевой игре 14-го тура ла лиги против «Кадиса» (3:0) и был заменен на 70-й минуте.

Как утверждает источник, травма хорвата не слишком серьезная, но она не позволит ему сыграть против «Наполи». Также футболист пропустит домашнюю встречу 15-го тура чемпионата Испании против «Гранады».

В сезоне-2023/24 Модрич провел за «Реал» 18 игр в этом сезоне и сделал 2 результативные передачи.

«Королевский клуб» с 12 очками занимает 1-е место в группе C Лиги чемпионов.

Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
1
0
Читайте также
Капризов вновь встречается с дочкой Маликова?
Салах назвал трех футболистов, с которыми хочет поиграть в одной команде
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Реал» — «Наполи», «ПСЖ» — «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 28 ноября
Хави перед матчем «Барселоны» в Лиге чемпионов рассказал о своем настрое на игру с «Порту»
Почему «Янг Бойз» не побеждают в Лиге чемпионов? Лучшие шутки про европейский футбол
Энрике: «У «ПСЖ» сложная группа в Лиге чемпионов, но мы сможем выйти в следующий раунд»
«МЮ» бьет антирекорды, а тен Хаг все ближе к отставке. Но увольнение голландца будет максимально глупым решением
«Реал Сосьедад» Захаряна досрочно вышел в плей-офф, «МЮ» — на последнем месте. Расклады после 4-го тура Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 28 ноября