Модрич стал самым старым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим с пенальти

Сегодня, 21:14
Полузащитник «Реала» Лука Модрич установил новый рекорд Лиги чемпионов.
В матче 6-го тура групповой стадии против «Селтика» хорват реализовал пенальти и стал самым старым футболистом, забившим с 11-метровой отметки в турнире. Модрич отличился в возрасте 37 лет и 54 дней.
Прежний рекорд принадлежал нападающему Бураку Йилмазу, который, выступая за «Лилль», забил с пенальти в возрасте 36 лет и 244 дней в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22 против «Челси» (1:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования