Модрич стал самым старым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим с пенальти

Полузащитник «Реала» Лука Модрич установил новый рекорд Лиги чемпионов.

В матче 6-го тура групповой стадии против «Селтика» хорват реализовал пенальти и стал самым старым футболистом, забившим с 11-метровой отметки в турнире. Модрич отличился в возрасте 37 лет и 54 дней.

Прежний рекорд принадлежал нападающему Бураку Йилмазу, который, выступая за «Лилль», забил с пенальти в возрасте 36 лет и 244 дней в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22 против «Челси» (1:2).