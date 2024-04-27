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Лига чемпионов

Сегодня, 04:33

Модрич сыграет с «Баварией» во вторник

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Реал Сосьедад» (1:0) в матче отметил, что полузащитник Лука Модрич сможет сыграть в матче Лиги чемпионов с «Баварией». Итальянец сделал 9 изменений в стартовом составе, но оставил хорвата, который сыграл 84 минуты.

«Модрич снова показал то, что он показывал в последних играх. Лука в оптимальной физической форме. Он позволяет нам снять напряжение. Его состояние великолепное, и он сможет сыграть во вторник», — цитирует Marca Модрича.

Первый матч 1/2 финала «Бавария» — «Реал» состоится во вторник, 30 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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