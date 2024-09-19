«Монако» победил «Барселону» в Лиге чемпионов, Головин провел на поле весь второй тайм

«Монако» одержал победу над «Барселоной» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

У монегасков в этой игре отличились Магнес Аклиуш и Джордж Иленихена. Единственный гол каталонцев забил Ламин Ямаль. «Барселона» с 11-й минуты играла в меньшинстве. Красную карточку за подножку получил защитник Эрик Гарсия.

Российский полузащитник красно-белых Александр Головин начал игру на скамейке запасных, но вышел на поле на 46-й минуте, заменив Ламина Камару.

«Монако» набрал 3 очка и расположился на 12-й позиции в турнирной таблице. «Барселона» (0) пока идет на 24-й строчке.