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«Монако» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Трансляция матча «Монако» — «Барселона» начнется в 22.00
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Монако» и «Арсенал» проведут матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Начало игры, которая пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, назначено на 22.00 по московскому времени.

Прямой эфир матча можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент сервиса доступен при наличии платной подписки. Платформа также проводит переклички вечерних игр в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми события игры «Монако» — «Арсенал» можно в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Барселона

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился после травмы, полученной на тренировке до старта сезона. Хавбек пока принял участие только в одном матче лиги 1 этого сезона.

Французский клуб пропустил предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов, заняв шестое место в национальной лиге. Монегаски стали вторыми в чемпионате и вышли в общий этап ЛЧ напрямую. «Барса» стала второй в ла лиге и вылетела из главного еврокубка на стадии 1/4 финала, уступив «ПСЖ» (4:6 по сумме двух встреч).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Монако

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