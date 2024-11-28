«Монако» в меньшинстве проиграл «Бенфике», Головин отдал голевую передачу

«Монако» дома проиграл «Бенфике» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:3.

Счет на 13-й минуте с передачи Александра Головина открыл Элисс Бен Сегир. На 48-й минуте гости отыгрались благодаря голу Вангелиса Павлидиса. На исходе часа игры монегаски остались в меньшинстве — красную карточку получил Уилфрид Синго.

Вдесятером «Монако» сначала сумел выйти вперед — на 67-й минуте забил Сунгуту Магасса. Но затем хозяева дважды пропустили, по разу отличились Артур Кабрал (84-я минута) и Зеки Амдуни (88-я).

«Монако» (10 очков) потерпел первое поражение в этом розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на восьмое место в таблице. «Бенфика» (9) поднялась на 14-ю позицию.

В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом», а «Бенфика» на своем поле примет «Болонью». Обе игры пройдут 11 декабря.