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Сегодня, 21:45

«Монако» разгромил «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов, Головин сыграл один тайм

Владислав Маслов
Корреспондент
Уилфрид Синго празднует гол с Бриэлем Эмболо и Александром Головиным.
Фото Reuters
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«Монако» дома разгромил «Црвену Звезду» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

За монегасков голы забили Такуми Минамино (дубль), Бриэль Эмболо, Уилфрид Синго и Манес Аклиуш. У сербского клуба мяч на счету Шерифа Ндиая (с пенальти).

В составе «Монако» на поле вышел российский полузащитник Александр Головин. Он появился на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 19:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
5:1
Црвена Звезда

Матч прошел на стадионе «Луи II» в Монако.

После 4 матчей монегаски возглавляют турнирную таблицу Лиги чемпионов, набрав 7 очков. В следующем туре команда на выезде встретится с «Болоньей».

Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК Црвена Звезда

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