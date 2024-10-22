«Монако» разгромил «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов, Головин сыграл один тайм

«Монако» дома разгромил «Црвену Звезду» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

За монегасков голы забили Такуми Минамино (дубль), Бриэль Эмболо, Уилфрид Синго и Манес Аклиуш. У сербского клуба мяч на счету Шерифа Ндиая (с пенальти).

В составе «Монако» на поле вышел российский полузащитник Александр Головин. Он появился на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.

Матч прошел на стадионе «Луи II» в Монако.

После 4 матчей монегаски возглавляют турнирную таблицу Лиги чемпионов, набрав 7 очков. В следующем туре команда на выезде встретится с «Болоньей».