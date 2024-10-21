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Сегодня, 19:45

«Монако» — «Црвена Звезда»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Монако» и «Црвена Звезда» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Монако» и «Црвена Звезда» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Начало игры на стадионе «Луи II» в Монако — в 19.45 по московскому времени.

Прямой эфир матча можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен по подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Монако» — «Црвена Звезда» можно найти в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 19:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Црвена Звезда

Во 2-м туре общего этапа «Монако» сыграло вничью с загребским «Динамо», а «Црвена Звезда» уступила «Интеру» (0:4). Монегаски в таблице расположились на 14-м месте с 4 очками, у белградцев — 0 очков и 33-я строчка.

ФК Монако
ФК Црвена Звезда

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