«Монако» и «Црвена Звезда» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября

«Монако» и «Црвена Звезда» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Начало игры на стадионе «Луи II» в Монако — в 19.45 по московскому времени.

Прямой эфир матча можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен по подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Монако» — «Црвена Звезда» можно найти в нашем матч-центре.

Во 2-м туре общего этапа «Монако» сыграло вничью с загребским «Динамо», а «Црвена Звезда» уступила «Интеру» (0:4). Монегаски в таблице расположились на 14-м месте с 4 очками, у белградцев — 0 очков и 33-я строчка.