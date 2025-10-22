«Монако» и «Тоттенхэм» сыграют в Лиге чемпионов 22 октября

«Монако» и «Тоттенхэм» встречаются в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 октября. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начинается в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Stade Louis II (Монако)

В прямом эфире игру в Монако показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует перекличку лучших моментов вечерних встреч Лиги чемпионов — в одном окне с 22.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Монако и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Монако» — «Тоттенхэм» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В предыдущем туре общего этапа «Монако» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2), а «Тоттенхэм» — с «Буде-Глимт» (2:2).