«Монако» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом», хозяева нанесли 23 удара по воротам гостей

«Монако» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.

Хозяева нанесли 23 удара в сторону ворот соперника, 8 из которых попали в створ. У «Тоттенхэма» 10 ударов и 2 попадания в створ.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте — это появление стало для него первым после мышечной травмы, полученной в начале сентября. Из-за повреждения 29-летний россиянин пропустил шесть матчей своей команды подряд. В прошлом туре Лиги 1 футболист попал в заявку на игру с «Анже», но остался на скамейке запасных.

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 5 очками, «Монако» идет на 27-й строчке с 2 очками.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет дома с «Копенгагеном», а «Монако» встретится на выезде с «Буде-Глимт».