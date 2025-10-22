22 октября, 21:15
Стали известны стартовые составы на матч между «Монако» и «Тоттенхэмом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Александр Головин начнет встречу в запасе.
»Монако»: Кен, Уаттара, Кайо Энрике, Салису, Керер, Диатта, Кулибали, Тезе, Аклиуш, Фати, Балоган.
»Тоттенхэм»: Викарио, ван де Вен, Дансо, Палинья, Порро, Бервалль, Бентанкур, Грей, Кудус, Одобер, Ришарлисон.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи и других матчей Лиги чемпионов 22 октября.