«Монако» — «Тоттенхэм»: Головин начнет игру в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Монако» и «Тоттенхэмом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Александр Головин начнет встречу в запасе.

»Монако»: Кен, Уаттара, Кайо Энрике, Салису, Керер, Диатта, Кулибали, Тезе, Аклиуш, Фати, Балоган.

»Тоттенхэм»: Викарио, ван де Вен, Дансо, Палинья, Порро, Бервалль, Бентанкур, Грей, Кудус, Одобер, Ришарлисон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи и других матчей Лиги чемпионов 22 октября.