«Монако» примет «Тоттенхэм» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

22 октября, 22:00. Stade Louis II (Монако)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «Монако» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на нашем нашем сайте. В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре турнира монегаски сыграли вничью с «Манчестер Сити» — 2:2. Команда из Тоттенхэма во 2-м туре ЛЧ сыграла вничью с «Буде-Глимт» — 2:2.

