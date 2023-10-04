Мората: «В Лиге чемпионов нужно страдать, чтобы победить»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората высказался о победе над «Фейеноордом» (3:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

30-летний испанец оформил дубль, отличившись на 12-й и 47-й минутах.

«Какой матч сегодня неинтересен? Во всех командах отличные игроки, это Лига чемпионов. Нужно страдать, чтобы победить. Мы напряглись, мы смогли потерпеть и набрали очень важные три очка», — цитирует Морату Mundo Deportivo.

«Атлетико» с 4 очками возглавил группу Е. В следующем туре мадридцы в гостях сыграют с «Селтиком»