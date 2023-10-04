Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:20

Мората: «В Лиге чемпионов нужно страдать, чтобы победить»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората высказался о победе над «Фейеноордом» (3:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

30-летний испанец оформил дубль, отличившись на 12-й и 47-й минутах.

«Какой матч сегодня неинтересен? Во всех командах отличные игроки, это Лига чемпионов. Нужно страдать, чтобы победить. Мы напряглись, мы смогли потерпеть и набрали очень важные три очка», — цитирует Морату Mundo Deportivo.

«Атлетико» с 4 очками возглавил группу Е. В следующем туре мадридцы в гостях сыграют с «Селтиком»

Альваро Мората
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Фейеноорд
1
0
Читайте также
ФИФА заявила, что чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах
Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева об ударах по военным заводам Германии
В Москве нашли мертвым 19-летнего чемпиона России по карате
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
Альварес вывел «Ман Сити» вперед против «Лейпцига». Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Ньюкасл» — «ПСЖ» — 3:1! Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Боруссия» — «Милан» в «группе смерти», матчи «Барселоны» и «Ман Сити»: онлайн-трансляция дня Лиги чемпионов
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, вышедшим в стартовом составе
Дубль Мораты принес «Атлетико» победу над «Фейеноордом»
«Шахтер» одержал волевую победу над «Антверпеном», отыгравшись с 0:2
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Мораты принес «Атлетико» победу над «Фейеноордом»

Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, вышедшим в стартовом составе