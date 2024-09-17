Мората об игре «Милана» с «Ливерпулем»: «Такие матчи попадают в историю»

Нападающий «Милана» Альваро Мората поделился ожиданиями от матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«С тех пор, как я перешел сюда, я мечтал о матчах вроде этого. Мы могли бы встретиться в полуфинале, или даже в финале. У меня высочайшее желание хорошо проявить себя и заставить фанатов гордиться нами. Такие матчи, как с «Ливерпулем», попадают в историю. Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Неважно, как ты попал в этот турнир, тут выступают лучшие клубы Европы. Мы очень мотивированы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мораты.

Матч «Милан» — «Ливерпуль» пройдет во вторник, 17 сентября и начнется в 22.00 (мск).