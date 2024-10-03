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Роджерс — о победе над «Баварией»: «Что-то просто нереальное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Что-то просто нереальное. Атмосфера, сама игра, матч против одного из лучших клубов в мире... Ради таких матчей я и играю в футбол. Это все для меня. Такие моменты приносят радость, но мы должны двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса.

«Астон Вилла» набрала 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Бавария» с 3 очками идет 15-й.

Жоанатан Дэвид атакует ворота &laquo;Реала&raquo;. «Реал» проиграл «Лиллю», крутой камбэк «Ювентуса», Эмери победил «Баварию» и напомнил великую историю «Астон Виллы»
Источник: Официальный сайт УЕФА

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