Роджерс — о победе над «Баварией»: «Что-то просто нереальное»

Нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в матче 2-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Что-то просто нереальное. Атмосфера, сама игра, матч против одного из лучших клубов в мире... Ради таких матчей я и играю в футбол. Это все для меня. Такие моменты приносят радость, но мы должны двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса.

«Астон Вилла» набрала 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Бавария» с 3 очками идет 15-й.