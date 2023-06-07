Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:22

Мостовой объяснил, почему «Манчестер Сити» нельзя назвать однозначным фаворитом финала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему «Манчестер Сити» нельзя считать однозначным фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Конечно, фаворит «Манчестер Сити». Но финал есть финал. «Интер» тоже припрятал свои козыри. Команда все-таки сильная. В последние месяцы игроки сделали то, что они упустили в начале сезона. Сейчас они собрались, хорошо выступили в Лиге чемпионов и серии А, а также выиграли Кубок Италии. Скамейка у «Интера» очень хорошая, на ней сидят Лукаку, Мартинес и Джеко. Я уже не говорю о других игроках. У них будут свои козыри. Все думают, что «Сити» разнесет «Интер». Подождите! Я даже рискну предположить, что в основное время будет ничья», — приводит Betonmobile слова Мостового.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Интер», состоится в субботу, 10 июня в Стамбуле (Турциия). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-obyasnil-pochemu-man-siti-nelzya-nazvat-odnoznachnyim-favoritom-v-finale-lch
Александр Мостовой
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бивол ушел от жены после 16 лет отношений. Она в шоке: «От таких, как я, не уходят»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Бернарду Силва — о финале ЛЧ: «Это прекрасный момент. Мы сделаем все, чтобы победить»
Гвардиола: «Сити» нужно выиграть ЛЧ, чтобы сделать решающий шаг в качестве большого клуба»
Карасев — о Лиге чемпионов: «Смотришь пять минут и переключаешь. Видимо, напоминает что-то»
Мбаппе рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионов
Энди Коул: «Сравнивать «Ман Сити» и «МЮ» — неуважение»
Романцев о финале Лиги чемпионов: «Козырь «Интера» в том, что никто не считает его фаворитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бернарду Силва — о финале ЛЧ: «Это прекрасный момент. Мы сделаем все, чтобы победить»