Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 12:09

Мостовой — о «Бенфике» в плей-офф ЛЧ: «Приятно обогнать «ПСЖ» и бедный «Ювентус»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Новости

Экс-футболист «Бенфики» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход португальской команды в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

«Неожиданно и приятно обогнать «ПСЖ» и бедный «Ювентус». «Бенфика» в этом году и в чемпионате Португалии на первом месте. Играет здорово, забивает здорово. Сильное преображение команды, поэтому они заслуженно вышли дальше», — сказал Мостовой «СЭ».

12.11.2022 | Локомотив — Спартак

«Бенфика» вышла в плей-офф с первого места, «ПСЖ» — со второго, «Ювентус» стал третьим. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Мостовой выступал за «Бенфику» с 1991 по 1993 год.

Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Sammy Ofer (Хайфа)
Маккаби Хайфа
1:6
Бенфика
Александр Мостовой
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Малкин набрал 2 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Баффало»
Что есть во время простуды, чтобы выздороветь быстрее
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Джо Харт считает, что в матче с «Реалом» у него было немного работы
Вальверде рад, что «Реал» сумел выиграть после неудачных матчей против «Лейпцига» и «Жироны»
Жиру — о выходе «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов: «Все получилось просто фантастически»
Поттер назвал великолепным дебют Закарии за «Челси»
Пиоли рассказал об амбициях «Милана» после выхода в плей-офф Лиги чемпионов
Сампаоли — о поражении от «Манчестер Сити»: «Эта игра превзошла мои ожидания»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Поттер заявил, что в «Челси» никто не сомневается в способностях Стерлинга