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Сегодня, 18:42

Мостовой: «Думаю, «Реал» пройдет «Челси». Главное, чтобы не выпал Винисиус или Бензема»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой подвел итоги разгромной победы «Реала» над «Барселоной» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (4:0).

«Барселона» подходила к матчу в качестве фаворита, но сколько раз мы видели, как «Реал» делает конфетку из казалось бы неудобных ситуаций. Я думал, что будет ничья. Ну или победа какой-то команды в один мяч. Но точно не 0:4. Но мадридский клуб в очередной раз доказал, что «Реал» есть «Реал». Винисиус и Бензема — лучшие футболисты в Европе на данный момент. Да и в мире, скорее всего, тоже. Эта игра позволяет нам говорить, что «Реал» — один из главных фаворитов Лиги чемпионов в очередной раз. Его и в том сезоне закапывали, и в этом уже закапывали, но не надо этого делать раньше времени. Думаю, что «Челси» он пройдет. Самое главное, чтобы не выпал никто из этой пары — Винисиус и Бензема», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Реалом» и «Челси» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 12 апреля. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003386071/1005076426_aleksandr_mostovoy_real_chelsi_proydet_samoe_glavnoe_chtobyi_ne_vyipali_vinisius_s_benzema
Александр Мостовой
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Челси
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