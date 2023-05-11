Мостовой считает, что у «Милана» осталось мало шансов пройти «Интер» в ЛЧ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил победу «Интера» над «Миланом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:0).

«По игре было видно, что она была равной. Я фаворита не видел в игре и думал, что будет ничья, скорее всего. Да, «Интер» сейчас в более предпочтительной форме, а у «Милана» важнейшая потеря — Леау. Но это давало «Интеру» небольшой перевес. Начало матча получилось обескураживающим. Не знаю, что произошло с «Миланом». Он за 15 минут центр не перешел, у него ничего не получалось. Шансов у «Милана» теперь практически нет. Не думаю, что он выиграет с разницей два мяча. Но бывает всякое», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Мостового.

Ответная игра состоится в Милане 16 мая. В другом полуфинале, который прошел 9 мая, «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Следующая встреча между командами пройдет 17 мая.