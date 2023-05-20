Мостовой считает «Манчестер Сити» небольшим фаворитом в матче с «Интером» в финале ЛЧ

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Я скажу так: настало время «Сити». Ну сколько лет уже не могут они выиграть. Все-таки «Сити» были небольшими фаворитами перед матчем. Не может же «Реал» каждый год выигрывать. Плюс у них команда набегалась, уже сил нет. Им нужно освежать команду все-таки. Это будет, и это неизбежно. В финале расцениваю шансы как 55 на 45 в пользу «Сити». Я не считаю англичан явными фаворитами. Да, после матча с «Реалом» все будут говорить, что они легко пройдут. Но я так не думаю. Это финал. К тому же у «Интера» тоже есть очень сильные футболисты», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

В финале Лиги чемпионов-2022/23 сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).