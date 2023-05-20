Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:28

Мостовой считает «Манчестер Сити» небольшим фаворитом в матче с «Интером» в финале ЛЧ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Я скажу так: настало время «Сити». Ну сколько лет уже не могут они выиграть. Все-таки «Сити» были небольшими фаворитами перед матчем. Не может же «Реал» каждый год выигрывать. Плюс у них команда набегалась, уже сил нет. Им нужно освежать команду все-таки. Это будет, и это неизбежно. В финале расцениваю шансы как 55 на 45 в пользу «Сити». Я не считаю англичан явными фаворитами. Да, после матча с «Реалом» все будут говорить, что они легко пройдут. Но я так не думаю. Это финал. К тому же у «Интера» тоже есть очень сильные футболисты», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

В финале Лиги чемпионов-2022/23 сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005129283_aleksandr_mostovoy_nastalo_vremya_manchester_siti
Александр Мостовой
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
1
Обсудить
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов: «Ман Сити» на пике формы, но с тем, что «Интер» обречен, категорически не согласен»

Анчелотти — об игре Бензема в полуфинале ЛЧ: «Нет смысла сомневаться в нем. Он остается легендой «Реала»