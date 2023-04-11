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Сегодня, 17:20

Мостовой заявил, что победитель матча «Манчестер Сити» — «Бавария» будет в финале

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Баварией».

«Никого не назову фаворитом. Фаворита тут нет. Гадать просто бесполезно. Оба клуба сейчас в порядке. У «Сити» висит приличный должок: сколько они уже выиграть не могут Лигу чемпионов. Такие деньги вкладывают, а титул не берут. Как и «ПСЖ». Когда-то это должно произойти, возможно, в этом году. Жалко, что «Бавария» и «Сити» сходятся на стадии 1/4 финала. Не хотелось бы, чтобы кто-то вылетел. Лучше в полуфинале или финале. Я думаю, что победитель этого матча будет в финале. Так что, скорее всего, играет один из финалистов. Свели «Наполи» и «Милан», две итальянские. Не очень как-то», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Первый матч в этой паре пройдет 11 апреля в Манчестере, а ответный состоится 19 апреля в Мюнхене.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005080943_aleksandr_mostovoy_pobeditel_matcha_manchester_siti_-_bavariya_budet_v_finale
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