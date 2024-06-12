Мусиала: «Выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» возможно — ни одна команда не является непобедимой»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала считает возможным выиграть Лигу чемпионов с мюнхенским клубом.

«Бавария» шесть раз становилась победителем турнира. Самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов является «Реал» — на счету команды 15 трофеев. Второе место по этому показателю занимает «Милан» (7).

«Выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»? Да, это возможно. Потому что ни одна команда не является непобедимой. Даже «Реал» с Мбаппе. Я бы не вышел на матч с «Мадридом» с мыслями о том, что у нас нет шансов. У нас есть состав, с которым мы можем побороться за победу в Лиге чемпионов. Я хочу сделать все возможное, чтобы трофей Лиги чемпионов вернулся в Мюнхен, желательно, чтобы это произошло в финале на «Альянц Арене» в 2025 году», — приводит AS слова футболиста.

21-летний Мусиала выступает за основную команду «Баварии» с 2020 года. Вместе с мюнхенцами он трижды становился чемпионом Германии, дважды — обладателем Суперкубка страны, а также победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира по футболу.

В минувшем сезоне полузащитник провел 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, из них 11 — в Лиге чемпионов. В 69-м сезоне главного европейского футбольного клубного турнира он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.