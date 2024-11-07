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Мусиалу признали лучшим игроком матча «Бавария» — «Бенфика»

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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала признан лучшим игроком матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0). 21-летний хавбек забил единственный гол на 67-й минуте встречи.

«Мусиала постоянно охотился за мячом, старался создавать моменты для себя или товарищей по команде. Его настойчивость была вознаграждена голом, отличный лидер!» — резюмировали технические наблюдатели УЕФА.

«Бавария» с шестью очками занимает 17-е место в турнирной таблице, «Бенфика» с шестью очками располагается на 19-й строчке.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Джамал Мусиала

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