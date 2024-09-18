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Сегодня, 01:17

Мюллер побил рекорд Хави по количеству матчей за один клуб в Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
Томас Мюллер.
Фото Reuters
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за один клуб в Лиге чемпионов.

17 сентября Мюллер сыграл в 1-м туре общего этапа турнира с загребским «Динамо» (9:2). Этот матч стал для 35-летнего футболиста 152 в ЛЧ за «Баварию». Мюллер побил рекорд Хави, который провел 151 игру за «Барселону» в этом турнире.

«Бавария» с 3 очками занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем матче 2 октября немецкая команда сыграет против «Астон Виллы».

Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Гарри Кейн забил четыре гола в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Загреб (9:2). Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ

Томас Мюллер
Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария

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