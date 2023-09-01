Мюллер: «Матчи Лиги чемпионов в середине недели — это нечто особенное в календаре «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировали итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы очень рады, что Лига чемпионов возвращается. У нас будет несколько топ-поединков с тремя клубами из больших городов. «Манчестер Юнайтед» — важная фигура в мировом футболе. У них бывший тренер резервной команды «Баварии» Эрик тен Хаг. У «Копенгагена» и «Галатасарая» также замечательные команды. Эти матчи в середине недели — это нечто особенное в нашем календаре, так что пора начать!» — цитирует пресс-служба клуба Мюллера.

«Бавария» попала в группу А, где сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Копенгагеном» и «Галатасараем».