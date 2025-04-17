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17 апреля, 11:21

Мюллер — о вылете из ЛЧ от «Интера»: «Мы играли против лучшей команды Италии»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Интера» по сумме двух матчей (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, мы разочарованы, хотя что значит разочарованы? На самом деле я не так уж и разочарован, потому что в конце концов мы просто играем в футбол. Я всегда оцениваю матчи немного лично для себя: выложился ли я полностью? Могу ли я посмотреть на себя в зеркало? Выложилась ли команда на все 100? Конечно, мы можем обсуждать это, но мы играли против лучшей команды Италии, которая пропустила всего два мяча за весь сезон в Лиге чемпионов до этой ничьей. Мы вели со счетом 1:0, хорошо включились в игру, но, очевидно, они тоже хороши. Возможно, за последние пять минут что-то могли забить, и мы стояли бы здесь по-другому», — цитирует Мюллера пресс-служба «Баварии».

Первый матч между командами закончился победой «Интера» со счетом 2:1, второй — ничьей (2:2).

«Интер» пробился в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет с «Барселоной». Первый матч состоится 29 апреля в Испании, а ответный — 6 мая в Италии.

Для 35-летнего Мюллера ответная игра стала последней в Лиге чемпионов в качестве игрока мюнхенского клуба. В начале апреля стало известно, что игрок и «Бавария» не будут продлевать контракт, который истекает летом этого года. Футболист провел в клубе 25 лет.

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Томас Мюллер
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