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Сегодня, 02:40

Мюллер, Томори, Рафа Силва и Кукурелья претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Фото УЕФА
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Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На почетное звание претендуют Томас Мюллер («Бавария»), Фикайо Томори («Милан»), Рафа Силва («Бенфика») и Марк Кукурелья («Челси»).

На этой неделе состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Челси» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0), «Бенфика» разгромила «Брюгге» (5:1), «Бавария» выиграла у «ПСЖ» (2:0), «Милан» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Томас Мюллер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Милан
ФК Челси
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