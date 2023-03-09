Мюллер, Томори, Рафа Силва и Кукурелья претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На почетное звание претендуют Томас Мюллер («Бавария»), Фикайо Томори («Милан»), Рафа Силва («Бенфика») и Марк Кукурелья («Челси»). На этой неделе состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Челси» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0), «Бенфика» разгромила «Брюгге» (5:1), «Бавария» выиграла у «ПСЖ» (2:0), «Милан» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.