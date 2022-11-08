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Лига чемпионов

Сегодня, 11:03

Мюллер жалеет, что после матча «Бавария» — «ПСЖ» одна из команд покинет турнир

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, мы знаем, каков «ПСЖ» в последние годы. Мы играли против них два или три раза. Мы знаем, что нас ждет. Это не самый обычный соперник для стадии 1/8 финала. Мы видели их матчи в Лиге 1, смотрели на их атакующее трио. Для футбольных фанатов такой матч — изюминка. Жаль, что одна из двух команд вылетит из Лиги чемпионов. И «ПСЖ», и «Бавария» нацелены на победу в этом турнире. Фанаты могут с нетерпением ждать двух отличных матчей. Уверен, мы сможем выйти в следующий раунд», — сказал Мюллер в интервью в соцсетях клуба.

Первая игра пройдет во Франции 14 февраля 2023 года, ответный матч состоится в Германии 8 марта.

Томас Мюллер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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