Началась онлайн-трансляция матчей Лига чемпионов: смотреть прямой эфир

В Лиге чемпионов в среду, 29 января, пройдут последние матчи общего этапа сезона-2024/25.

Началась трансляция игрового дня, в 23.00 по московскому времени старуют 18 встреч с участием всех команд турнира.

Расписание матчей Лиги чемпионов 29 января (среда)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Отслеживать ключевые события и результаты каждой игры также можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляции игр Лиги чемпионов в России ведет онлайн-кинотеатр «Okko». Стриминговый сервис также ведет перекличку всех матчей — лучшие моменты встреч в одном окне. Начало прямого эфира — в 23.00 мск.