Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:45

Началась онлайн-трансляция матчей Лига чемпионов: смотреть прямой эфир

Все матчи восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 29 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Telegram Дзен

В Лиге чемпионов в среду, 29 января, пройдут последние матчи общего этапа сезона-2024/25.

Началась трансляция игрового дня, в 23.00 по московскому времени старуют 18 встреч с участием всех команд турнира.

Усман Дембеле, Эрлинг Холанн, Мохамед Салах. Решающий день Лиги чемпионов: кто попадет в плей-офф, а кто вылетит? Онлайн-трансляция всех матчей

Расписание матчей Лиги чемпионов 29 января (среда)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Отслеживать ключевые события и результаты каждой игры также можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляции игр Лиги чемпионов в России ведет онлайн-кинотеатр «Okko». Стриминговый сервис также ведет перекличку всех матчей — лучшие моменты встреч в одном окне. Начало прямого эфира — в 23.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
Читайте также
Владелец «Волгонефть-239» заявил о намеренной посадке танкера на мель
Анну Курникову сфотографировали в инвалидной коляске с ортезом
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Манчестер Сити» после первого тайма проигрывает «Брюгге» в Лиге чемпионов
Решающий день Лиги чемпионов: кто попадет в плей-офф, а кто вылетит? Онлайн-трансляция всех матчей
Матч между «Брестом» и «Реалом» стартовал позже из-за задымления на стадионе
Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч со «Штутгартом»
«Астон Вилла» — «Селтик»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
«Байер» — «Спарта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя