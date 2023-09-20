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Лига чемпионов

Сегодня, 22:20

Начо: «Беллингем рожден, чтобы играть за «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Реала» Начо высказался об игре одноклубника Джуда Беллингема после победы над «Унионом» (1:0) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

20-летний англичанин забил победный гол на 90+4-й минуте.

«Джуд рожден, чтобы играть за «Реал». Нам повезло, что он с нами, и что он продолжает забивать много голов», — приводит слова Начо AS.

Беллингем в летнее трансферное окно перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии». С того момента он провел за мадридцев 6 матчей, забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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