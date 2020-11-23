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Лига чемпионов

23 ноября 2020, 23:28

Нагельсманн: «Хотим, чтобы Неймар и Мбаппе думали о матче с нами, как о финале»

Евгений Петров
Корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» особо выделил Неймара и Килиана Мбаппе в составе соперников.

«Рассуждая о «ПСЖ», неизбежно уделяешь повышенное внимание Неймару и Килиану Мбаппе, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Мы определенно хотим, чтобы они думали о завтрашнем матче, как о финале, о чем они и говорили».

Ранее стало известно, что 28-летний Неймар вернулся к тренировкам после травмы приводящей мышцы левой ноги. В сезоне-2020/21 форвард провел семь матчей за парижскую команду, на его счету два гола и четыре результативных передачи.

Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» состоится во вторник, 24 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юлиан Нагельсманн
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