Нагельсманн: «Хотим, чтобы Неймар и Мбаппе думали о матче с нами, как о финале»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» особо выделил Неймара и Килиана Мбаппе в составе соперников.

«Рассуждая о «ПСЖ», неизбежно уделяешь повышенное внимание Неймару и Килиану Мбаппе, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Мы определенно хотим, чтобы они думали о завтрашнем матче, как о финале, о чем они и говорили».

Ранее стало известно, что 28-летний Неймар вернулся к тренировкам после травмы приводящей мышцы левой ноги. В сезоне-2020/21 форвард провел семь матчей за парижскую команду, на его счету два гола и четыре результативных передачи.

Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» состоится во вторник, 24 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.