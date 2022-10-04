Нагельсманн о матче с «Викторией»: «Баварии» придется изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень».

«Для нас очень важно выиграть предстоящий матч и также сохранить ритм. Я ожидаю от нас наилучшего выступления. Думаю, что «Виктория» уйдет в глубокую оборону. У нее будет примерно такой же план на игру, как у «Аугсбурга». Нам придется немного изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков. Есть несколько способов: ранние замены или изменения в стартовом составе», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» — «Виктория» пройдет сегодня, 4 октября и начнется в 22:00 мск.