Нагельсманн о матче с «Викторией»: «Баварии» придется изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков»

Сегодня, 06:05
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень».
«Для нас очень важно выиграть предстоящий матч и также сохранить ритм. Я ожидаю от нас наилучшего выступления. Думаю, что «Виктория» уйдет в глубокую оборону. У нее будет примерно такой же план на игру, как у «Аугсбурга». Нам придется немного изменить состав, но мы не будем менять семерых игроков. Есть несколько способов: ранние замены или изменения в стартовом составе», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
Матч «Бавария» — «Виктория» пройдет сегодня, 4 октября и начнется в 22:00 мск.