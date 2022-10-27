Нагельсманн: «Не думаю, что «Барса» ожидала от «Баварии» такой смелости»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«То, в каком стиле мы победили, придает нам сил. Не думаю, что «Барса» ожидала от нас такой смелости. Но, выходя против «Барселоны», необходимо играть именно так. Мы провели два чудесных гола и в концовке добавили к ним третий. Мы так и не позволили хозяевам попасть по своим воротам, самозабвенно защищаясь. Сегодня команда сделала весомую заявку», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.