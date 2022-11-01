Гризманн: «Не заслужили ни выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, ни попадания в Лигу Европы»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признал закономерность вылета команды из еврокубков.

«Да, мы действительно не заслужили ни выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, ни попадания в Лигу Европы. Нельзя рассчитывать на что-либо, если выигрываешь только один матч за всю групповую стадию. Теперь нам нужно закрыть рот и упорно работать», — приводит слова француза Marca со ссылкой на Movistar.

«Атлетико» проиграл «Порту» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2), «матрасники» финишировали последними в квартете, не сумев завоевать даже путевку в Лигу Европы.