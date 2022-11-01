Гризманн: «Не заслужили ни выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, ни попадания в Лигу Европы»

1 ноября, 23:29
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признал закономерность вылета команды из еврокубков.
«Да, мы действительно не заслужили ни выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, ни попадания в Лигу Европы. Нельзя рассчитывать на что-либо, если выигрываешь только один матч за всю групповую стадию. Теперь нам нужно закрыть рот и упорно работать», — приводит слова француза Marca со ссылкой на Movistar.
«Атлетико» проиграл «Порту» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2), «матрасники» финишировали последними в квартете, не сумев завоевать даже путевку в Лигу Европы.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования