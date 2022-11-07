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Лига чемпионов

Сегодня, 23:02

Нападающий «Баварии» Коман — о матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Это мог бы быть финал»

Мария Гусева
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Баварцы сыграют с «ПСЖ».

«Это мог бы быть финал. Но это нормально, мы должны принять все как есть. Нам противостоит очень сильный соперник с исключительной индивидуальностью. В финале 2020 года мы победили, в 2021 году немного провалились в четвертьфинале, так что теперь снова наша очередь», — цитирует Tutto Mercato Комана.

Первая игра пройдет во Франции 14 февраля 2023 года, ответный матч состоится в Германии 8 марта.

Кингсли Коман
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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