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Лига чемпионов

Сегодня, 07:24

Мане заявил, что «Бавария» заслужила победу над «Викторией» в Лиге чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Садио Мане поделился мнением о победе над «Викторией» (5:0) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Команда провела отличный матч, мы создали много моментов. Это заслуженная победа. Последние несколько недель были трудными. Нужно было показать, на что мы способны. Команда хорошо играет после паузы, которая была связана с матчами сборных. Хочется верить, что мы продолжим играть так до конца сезона», — приводит слова Мане сайт УЕФА.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Мане забил один гол и отдал одну голвую передачу в трех матчах за «Баварию».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035677--bayern-vs-plzen/

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