Нападающий «Брюгге» Хутгла остался доволен результатом матча с «Атлетико»

Нападающий «Брюгге» Ферран Хутгла поделился эмоциями от победы над «Атлетико» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Все в команде здорово себя проявили. Но впереди еще три сложных матча. Три финала, можно сказать. Нужно сохранять спокойствие. Дело еще не сделано», — цитирует Хутгла сайт УФЕА.

«Брюгге» набрал 9 очков после трех игр в Лиге чемпионов в этом сезоне, что является рекордом для бельгийской команды после первого круга групповой стадии, а также лучшим результатом на групповой стадии.

В следующем туре Лиги чемпионов «Брюгге» вновь сыграет против «Атлетико». Игра пройдет в Мадриде.