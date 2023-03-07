Феликс: «В матче с дортмундской «Боруссией» Хаверц забьет»

Нападающий «Челси» Жоау Феликс поделился мнением о своем одноклубнике — форварде Кае Хаверце.

«Он потрясающий игрок. Все знают, что он сделал для клуба. Мы ровесники, поэтому я уже давно знаю его. У нас хорошие отношения на поле и за его пределами. Это футбол. Каждый раз, когда вы не забиваете, вам просто нужно продолжать работать. Он действительно хороший парень. Он никогда не перестает работать. Он всегда ищет способы стать лучше и забить. В матче с «Боруссией» он забьет».

Хаверц выступает за «Челси» с 2020 года. Срок действующего контракта 23-летнего немца с клубом рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Хаверц забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Челси».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Боруссией» пройдет 7 марта в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой дортмундского клуба со счетом 1:0.