Осимхен — о «Галатасарае» в Лиге чемпионов: «Мы хотим соответствовать элите»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал победу над «Аяксом» (3:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«У нас есть цель. Мы знаем, чего хотим, и мы знаем, какой уровень игры вам нужен в Лиге чемпионов. Мы хотим соответствовать элите. Это будет нелегко, но мы будем продвигаться шаг за шагом. У нас есть индивидуальные качества, которые могут принести пользу команде», — цитирует 26-летнего нигерийца клубная пресс-служба.

Осимхен в матче с «Аяксом» забил все 3 гола своей команды.

«Галатасарай» занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов — у команды 9 очков в 4 матчах.