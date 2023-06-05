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Лига чемпионов

Сегодня, 19:56

Мартинес — о финале ЛЧ: «Сбылась мечта каждого из нас, нужно сыграть как можно лучше»

Мария Гусева
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Несомненно, это одна из лучших команд в мире, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Мне очень нравится ее футбол, и играть против нее будет сложно. Но мы уже встречались с очень сильными командами на групповом этапе и в плей-офф — и в итоге сыграли прекрасно. Надо постараться получить удовольствие от матча, в финале Лиги чемпионов играешь не каждый день. Сбылась мечта каждого из нас, так что остается только как следует поработать и сыграть как можно лучше. Будем надеяться, что сильнейшая команда победит, и мы после матча поднимем трофей».

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Лаутаро Мартинес
0
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