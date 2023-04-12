Лукаку: «2:0 против такой сильной команды, как «Бенфика» — это хороший результат»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после победы над «Бенфикой» (2:0) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Пенальти — это всего лишь вопрос концентрации. Я никогда никого не слышу, даже товарищей по команде, перед тем как исполнить одиннадцатиметровый. Я счастлив, что сегодня помог одноклубникам. Мы провели умную игру и у нас были шансы забить еще. Но 2:0 против такой хорошей команды — это, безусловно, хороший результат», — цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет в среду, 19 апреля, в Милане. Начало встречи — в 22.00 мск.