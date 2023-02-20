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Лига чемпионов

Сегодня, 21:11

Гакпо: «Хочу доказать, что способен показывать хороший уровень в Лиге чемпионов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это плей-офф Лиги чемпионов. Мы хотим доказать, что являемся хорошей командой и выиграть как дома, так и на выезде. Для меня это будет всего второй матч в Лиге чемпионов. Хочу доказать, что способен показывать хороший уровень в этом турнире», — цитирует Гакпо BBC.

Гакпо не участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне, так как его прежний клуб — ПСВ — не смог справиться с «Рейнджерс» в квалификационном раунде.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится 21 февраля в Ливерпуле, начало — 23.00 (мск). Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.

ФК Ливерпуль
ФК Реал
Коди Гакпо
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