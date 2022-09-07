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Лига чемпионов

7 сентября, 07:23

Холанн стал четвертым игроком в истории ЛЧ, забившим в дебютном матче за три разных клуба

Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холланн оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Таким образом, 22-летний норвежец стал четвертым игроком в истории Лиги чемпионов, , забившим в дебютной игре за три разных клуба. Ранее он забивал за дортмундскую «Боруссию» и «Зальцбург».

Также это достижение покорялось нападающим Фернандо Морьентесу, Хавьеру Савиоле и Златану Ибрагимовичу

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 3 очка и возглавил группу G. «Севилья» c 0 баллов замыкает турнирную таблицу.

Златан Ибрагимович
Фернандо Морьентес
Хавьер Савиола
Эрлин Холанн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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