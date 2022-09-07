Холанн стал четвертым игроком в истории ЛЧ, забившим в дебютном матче за три разных клуба

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холланн оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Таким образом, 22-летний норвежец стал четвертым игроком в истории Лиги чемпионов, , забившим в дебютной игре за три разных клуба. Ранее он забивал за дортмундскую «Боруссию» и «Зальцбург».

Также это достижение покорялось нападающим Фернандо Морьентесу, Хавьеру Савиоле и Златану Ибрагимовичу

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 3 очка и возглавил группу G. «Севилья» c 0 баллов замыкает турнирную таблицу.