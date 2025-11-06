Нападающий «Манчестер Сити» Фоден признан лучшим игроком матча с «Боруссией»

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (4:1). 25-летний англичанин оформил дубль.

«Он забил два великолепных гола, но также выделялся своей игрой в целом — двигаясь между линиями, получая мяч и оказывая давление на оборону «Боруссии». Он всегда был уверен в себе, владея мячом, и также много отрабатывал в обороне», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Манчестер Сити» с 10 очками занимает 4-е место в таблице общего этапа, «Боруссия» идет на 12-й строчке с 7 очками.