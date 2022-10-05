Месси забил в 6-м матче подряд. В этих встречах на его счету 8 голов

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».
Таким образом, форвард отличился в 6-м матче подряд. В этих встречах аргентинец забил 8 голов.
Ранее он забивал в ворота «Ниццы» и «Лиона» в чемпионате Франции. Также на счету Месси два дубля в составе сборной Аргентины в товарищеских матчах против Ямайки и Гондураса. Еще один гол пришелся в ворота «Маккаби» в ЛЧ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования