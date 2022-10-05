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Лига чемпионов

Сегодня, 22:31

Месси забил в 6-м матче подряд. В этих встречах на его счету 8 голов

Месси отличился в 6-м матче подряд
Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».

Таким образом, форвард отличился в 6-м матче подряд. В этих встречах аргентинец забил 8 голов.

Ранее он забивал в ворота «Ниццы» и «Лиона» в чемпионате Франции. Также на счету Месси два дубля в составе сборной Аргентины в товарищеских матчах против Ямайки и Гондураса. Еще один гол пришелся в ворота «Маккаби» в ЛЧ.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси 1
Милан 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал 2
Шахтер Д 1
1-й тайм

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Лионель Месси
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1
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