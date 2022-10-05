Месси забил в 6-м матче подряд. В этих встречах на его счету 8 голов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики».

Таким образом, форвард отличился в 6-м матче подряд. В этих встречах аргентинец забил 8 голов.

Ранее он забивал в ворота «Ниццы» и «Лиона» в чемпионате Франции. Также на счету Месси два дубля в составе сборной Аргентины в товарищеских матчах против Ямайки и Гондураса. Еще один гол пришелся в ворота «Маккаби» в ЛЧ.