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Лига чемпионов

27 сентября, 08:53

Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»

Месси рассказал о целях «ПСЖ» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о целях парижского клуба в Лиге чемпионов. 35-летний аргентинец заявил, что главный турнир Старого Света сложно выиграть.

«Это необычный сезон, потому что посреди него будет чемпионат мира, — приводит Ole слова Месси в интервью TUDN. — Но главная цель «ПСЖ» — пройти как можно дальше. Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира. Но мы готовимся к этим трудным моментам, чтобы потом оказаться на высоте».

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы H.

5 октября парижский клуб сыграет в матче 3-го тура группового этапа турнира против «Бенфики». Встреча пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.ole.com.ar/messi/messi-mbappe-elogio-bestia-psg_0_VB2z21LZBv.html
Лионель Месси
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