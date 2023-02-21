Бензема выйдет в стартовом составе против «Ливерпуля», Кроос — под сомнением

Нападающий «Реала» Карим Бензема выйдет в стартовом составе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Он в хорошей форме и начнет матч в стартовом составе. Карим, как и все остальные игроки, с нетерпением ждет начала плей-офф Лиги чемпионов. Воспоминания с прошлого года все еще свежи в нашей памяти.

[О том, кто сыграет в центре поля]. Мы еще в процессе становления, но он вынужденный. Мы не надеялись, что так будет. Я не беспокоюсь, потому что мы очень хорошо смотрелись с парнями, которые играли вместо Тчуамени и Крооса. Мы очень верим в команду», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится 21 февраля, в Ливерпуле, начало — в 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.