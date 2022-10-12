Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» обыграть «Аякс». Команда Спаллетти досрочно вышла в плей-офф ЛЧ

«Наполи» обыграл «Аякс» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Наполи» дома обыграл «Аякс» в групповом турнире Лиги чемпионов — 4:2.

В составе хозяев забивали Ирвинг Лосано, Джакомо Распадори, Виктор Осимен и Хвича Кварацхелия. Грузин также оформил результативную передачу.

У гостей голы на счету Дави Классена и Стивена Бергвейна.

«Наполи» с 12 очками обеспечил себе выход в плей-офф. Подопечные Лучано Спаллетти выиграли все четыре матча в группе А.

«Аякс» с 3 очками идет на третьей строчке.