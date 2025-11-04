«Наполи» и «Айнтрахт» сыграют в Лиге чемпионов 4 ноября

«Наполи» и «Айнтрахт» сыграют в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Матч на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) начнется в 20.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча во Неаполе и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Наполи» — «Айнтрахт» можно также в нашем футбольном матч-центре.

Трансляцию матча во Франкфурте в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке).

В 3-м туре общего тура ЛЧ-2025/26 «Наполи» уступил ПСВ (2:6), а «Айнтрахт» — «Ливерпулю» (1:5).