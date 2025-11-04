«Наполи» и «Айнтрахт» сыграли вничью в Лиге чемпионов

4 ноября, 22:40
«Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.
Главный тренер неаполитанцев Антонио Конте получил желтую карточку к добавленному к первому тайму время.
Команды набрали по четыре очка на общем этапе — «Айнтрахт» занимает 18-е место в турнирной таблице, а «Наполи» располагается на строчку ниже.
Следующий матч в Лиге чемпионов итальянская команда проведет 25 ноября дома против «Карабаха», а клуб из Германии 26 ноября примет «Аталанту».
>ИНСАЙДЫ НА СПОРТ
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
05.11.2025